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В Киеве торжественно открыли улицу Героев полка "Азов"

26.10.2022 16:00
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В Киеве торжественно открыли улицу Героев полка "Азов"

26 октября в Оболонском районе Киева официально открыли первую табличку улицы Героев полка "Азов". Об этом говорится в телеграм-канале полка ССО "Азов".
"Подвиг азовцев в Мариуполе будет жить вечно: в наших сердцах и мыслях; в наших стихах, песнях, картинах, книгах, а теперь — и в названиях наших улиц. Украина никогда не забудет своих героев. Украина никогда не забудет Азов", - говорится в сообщении.



Теги: Киев, улица, открытие, полк "Азов"
 
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