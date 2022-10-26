В Киеве торжественно открыли улицу Героев полка "Азов"

26.10.2022 16:00

26 октября в Оболонском районе Киева официально открыли первую табличку улицы Героев полка "Азов". Об этом говорится в телеграм-канале полка ССО "Азов".

"Подвиг азовцев в Мариуполе будет жить вечно: в наших сердцах и мыслях; в наших стихах, песнях, картинах, книгах, а теперь — и в названиях наших улиц. Украина никогда не забудет своих героев. Украина никогда не забудет Азов", - говорится в сообщении.