В результате ракетного удара по Днепру погибли два человека

26.10.2022 11:00

В результате ракетного удара по Днепру два человека погибли, четверо - ранены, трое из них - тяжелые. Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Это были трагические полсутки… Прилетевшая в Днепр российская ракета убила двух человек. По уточненной информации, четверо - ранены. Это две женщины и двое мужчин. Все в больнице. Трое тяжелых", - отмечает он.

В Офисе президента привели подробности трагедии, которая произошла на АЗС.

"Оккупанты ударили по городу ракетой. В результате удара уничтожен комплекс зданий АЗС - автозаправочные колонки, автомойка, шиномонтаж и 2 автомобиля. Еще один автомобиль поврежден. Также частично разрушены магазин и операторская", - говорится в сообщении.