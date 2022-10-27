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Укрэнерго ввело график отключений света в четырех областях
27.10.2022 13:00
В результате ночного обстрела повреждена энергетическая инфраструктура в центральных областях Украины, из-за чего в ряде регионов введены графики отключения электричества, сообщает Укрэнерго в четверг, 27 октября.
"Было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях. В связи с этим, чтобы предотвратить перегрузку сети сегодня утром диспетчерский центр Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объем, на который нужно ограничить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях", - сказано в сообщении.
Теги: график, ограничение, электроснабжение, обстрелы
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