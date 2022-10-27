В оккупированном Крыму заявили об атаке на Балаклавскую ТЭС

27.10.2022 10:00

Оккупанты Крыма утверждают, что на Балаклавскую ТЭС в ночь на 27 октября совершена атака беспилотным летательным аппаратом. Об этом заявил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

«К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием. Трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.