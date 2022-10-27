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Зеленский создал 28 новых военных администраций

27.10.2022 17:00
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Зеленский создал 28 новых военных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами создал новые военные администрации в населенных пунктах Харьковской и Херсонской областей, сообщает Корреспондент.net.
Указом №737/2022 предусматривается образование военных администраций населенных пунктов в Харьковской области: Волчанской городской, Печенежской и Чкаловской поселковых военных администраций Чугуевского района; Куньевской сельскаой военной администрации Изюмского района, Купянской городской, Двуреченской поселковой, Кондрашовской и Петропавловской сельских военных администраций Купянского района.
Указом №738/2022 предусматривается образование 20 военных администраций населенных пунктов в Херсонской области, среди которых Бериславская городская военная администрация Бериславского района, Таврическая городская военная администрация Каховского района и Чернобаевская сельская военная администрация Херсонского района.



Теги: Харьковская область, указ, Херсонская область, администрация, Зеленский
 
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