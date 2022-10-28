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Курс доллара упал ниже 40 гривень
28.10.2022 15:00
Наличный курс доллара в Украине впервые с конца июля упал ниже 40 гривен, свидетельствуют данные рынка в пятницу, 28 октября.
Сегодня курс доллара в продаже снизился еще на 20 копеек и составляет 39,85 гривен за доллар. Средний курс покупки держится в районе 39 гривен за доллар.
В то же время курс евро упал на 30 копеек до 39,40 гривен за евро.
Теги: доллар, гривня, курс валют
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