Курс доллара упал ниже 40 гривень

28.10.2022 15:00

Наличный курс доллара в Украине впервые с конца июля упал ниже 40 гривен, свидетельствуют данные рынка в пятницу, 28 октября.

Сегодня курс доллара в продаже снизился еще на 20 копеек и составляет 39,85 гривен за доллар. Средний курс покупки держится в районе 39 гривен за доллар.

В то же время курс евро упал на 30 копеек до 39,40 гривен за евро.