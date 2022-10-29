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В ночь на 30 октября Украина переходит на зимнее время

29.10.2022 17:00
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В ночь на 30 октября Украина переходит на зимнее время

В воскресенье, 30 октября, Украина перейдет на зимнее время. В четыре утра часы нужно будет перевести на один час назад, сообщает Громадське.
Это предусматривает правительственное постановление «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года.



Теги: ночь, перевод стрелок, зимнее время
 
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