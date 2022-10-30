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Народный синоптик дал прогноз погоды на ноябрь
В ноябре в Украине ожидается похолодание, которое придет на смену относительно теплой погоде. Прогноз погоды на конец осени в комментарии ТСН озвучил народный синоптик Станислав Щедрин.
По его словам, ноябрь, если сравнивать с первыми двумя осенними месяцами, будет прохладным. Теплая погода ожидается только с 1 по 6 число, в течение которых в некоторых регионах возможны небольшие дожди.
"А вот уже с 7-9 числа и всю вторую декаду ноября есть большая вероятность, что всю страну, за исключением юга, накроет ощутимое похолодание. Кое-где даже до минуса в дневной период", - продолжил Щедрин.
Народный синоптик также предупредил, что во второй декаде ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега во всех регионах Украины, за исключением южных областей. Существенное похолодание, по словам Щедрина, украинцы ощутят на себе в конце месяца.
Теги: ноябрь, осень, прогноз погоды
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