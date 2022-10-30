Рубежанская чулочная мануфактура возобновила производство во Львове (ВИДЕО)

30.10.2022 15:00

Во Львове Рубежанская чулочная мануфактура уже изготовила первую партию носков. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

"Работники Рубежанской чулочной мануфактуры более 20 лет вязали носки и чулки на Луганщине. Сейчас Рубежное еще оккупировано, а их фабрика разрушена.

После начала полномасштабного вторжения чулочная мануфактура прекратила свою работу, а часть работников переехала во Львов. Там они и решили продолжить свое дело: нашли помещение, закупили оборудование и уже сшили первые носки.

А еще чулочная мануфактура ищет в свою команду новых специалистов", - говорится в сообщении.