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Рубежанская чулочная мануфактура возобновила производство во Львове (ВИДЕО)

30.10.2022 15:00
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Рубежанская чулочная мануфактура возобновила производство во Львове (ВИДЕО)

Во Львове Рубежанская чулочная мануфактура уже изготовила первую партию носков. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
"Работники Рубежанской чулочной мануфактуры более 20 лет вязали носки и чулки на Луганщине. Сейчас Рубежное еще оккупировано, а их фабрика разрушена.
После начала полномасштабного вторжения чулочная мануфактура прекратила свою работу, а часть работников переехала во Львов. Там они и решили продолжить свое дело: нашли помещение, закупили оборудование и уже сшили первые носки.
А еще чулочная мануфактура ищет в свою команду новых специалистов", - говорится в сообщении.



Теги: Львов, Рубежное, производство, носки
 
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