В Кабмине рассказали о последствиях утренней ракетной атаки РФ

31.10.2022 15:00

В результате утренней атаки ракетами и дронами повреждено 18 объектов инфрастурктуры, большинство из которых энергетические. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, во многих областях возникли проблемы с электроэнергией и водоснабжением, введены экстренные отключения. Абсолютно всех украинцев призывают экономить электроэнергию.

"Российские террористы в очередной раз массированно атаковали Украину. Их цель - не военные объекты, а гражданская критическая инфраструктура. Ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины. Последствия могли быть гораздо хуже, но благодаря героической и профессиональной работе ПВО из более чем 50 выпущенных по нашей территории ракет сбито 44. Спасибо бойцам, защищающим наше небо", - заявил Шмыгаль.

В Минэнергетики заявили, что графики отключения потребителей были применены в Киеве и в шести областях: Киевской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Запорожской и Полтавской.

"Прошу всех украинцев в населенных пунктах, не пострадавших от обстрелов, минимизировать потребление электроэнергии. Снижение нагрузки на электросеть поможет нашим энергетикам быстрее восстановить электроэнергию во временно разрушенные регионы", - призвал глава ведомства Герман Галущенко.