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В Украине вводят экстренные отключения света
31.10.2022 11:00
31 октября в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии в связи с массированными обстрелами критической инфраструктуры россиянами. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
"Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины.
По его словам, часть ракет удалось сбить ПВО, но часть попала в цель.
Службы работают на местах над ликвидацией последствий", - говорится в сообщении.
Теги: отключение, электроснабжение, обстрелы
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