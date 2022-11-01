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Киевстар заявил о сбое в работе ряда сервисов

01.11.2022 17:00
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Киевстар заявил о сбое в работе ряда сервисов

В работе оператора мобильной связи Киевстар произошел сбой. Об этом компания сообщила в Facebook во вторник, 1 ноября.
"Уважаемые пользователи, наши основные услуги, в частности звонки и мобильный интернет работают в привычном режиме. Однако сегодня примерно с 9 утра у части наших клиентов могут возникать ограничения при пополнении счета, изменении тарифа или в пользовании приложением Мой Киевстар", – говорится в сообщении.
Указано, что IT-специалисты работают над скорейшим устранением ограничений, чтобы возобновить работу этих дополнительных сервисов.



Теги: Киевстар, сбой, сервис
 
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