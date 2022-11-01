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МАГАТЭ начала поиск "грязной бомбы" в Украине
01.11.2022 08:00
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии в понедельник, 31 октября, начали инспекцию двух ядерных объектов по запросу Украины на фоне обвинений РФ в организации провокации с использованием "грязной бомбы". Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.
По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, проверка инспекторов "вскоре завершится", и предварительный отчет о ней будет обнародован до конца этой недели.
Теги: бомба, МАГАТЭ, инспекция
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