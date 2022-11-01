МАГАТЭ начала поиск "грязной бомбы" в Украине

01.11.2022 08:00

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии в понедельник, 31 октября, начали инспекцию двух ядерных объектов по запросу Украины на фоне обвинений РФ в организации провокации с использованием "грязной бомбы". Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, проверка инспекторов "вскоре завершится", и предварительный отчет о ней будет обнародован до конца этой недели.