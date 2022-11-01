В Киеве и семи областях ввели режим ограничения электроснабжения

01.11.2022 12:00

Во вторник, 1 ноября, в Киеве и ряде областей Украины ожидается отключение электричества. Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

"Для устранения последствий атак террорашистов сегодня с 06:00 Диспетчерский центр НЭК Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны", – говорится в сообщении.