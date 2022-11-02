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Кабмин расширил список категорий участников программы обеспечения жильем ВПЛ

02.11.2022 11:00
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Кабмин расширил список категорий участников программы обеспечения жильем ВПЛ

Правительство поддержало инициативу Минреинтеграции и расширило возможности участия в программе обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Так, право на льготный ипотечный кредит получили ВПЛ, имеющие жилье на территории общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), перечень которых утвержден приказом Минреинтеграции.
Отмечается, что изменения в Порядок льготного ипотечного кредитования ВПЛ за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW), утверждены на заседании Кабмина 1 ноября.



Теги: ипотека, жилье, Кабмин, ВПЛ
 
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