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НЭК "Укрэнерго" ввела графики почасовых отключений света
С 6 утра 2 ноября в Украине вводятся в действие графики почасовых отключений электроэнергии, сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook.
"Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения именно в формате графиков почасовых отключений электроэнергии для потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны", - говорится в сообщении.
Графики почасовых отключений предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области.
Графики можно найти на сайтах распределительных компаний (облэнерго).
Теги: отключение, график, электроснабжение
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