Притула объявил новый мегасбор для ВСУ (ВИДЕО)

02.11.2022 13:00

Шоумен и волонтер Сергей Притула 2 ноября объявил очередной мегасбор средств на 50 британских бронетранспортеров Spartan. Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Ну что, готовы?!!! Это очень важный мегасбор! Все подробности в видео. Но, если коротко, то НАДО БРАТЬ!!!" - отмечается в сообщении.