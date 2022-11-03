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Укрэнерго назвало регионы ограниченного электроснабжения на 3 ноября

03.11.2022 12:00
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Укрэнерго назвало регионы ограниченного электроснабжения на 3 ноября

В четверг, 3 ноября, диспетчерский центр НЭК Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения. В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжает действовать график аварийных отключений (ГАО). Ограничения электроснабжения применимы ко всем категориям потребителей. Об этом сообщает Укрэнерго.
Для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений (ГПО). В этом формате предоставить информацию о сроках отключения именно вашей улицы или района - обязанность местного оператора распределительных сетей (облэнерго).



Теги: ограничение, электроснабжение, регионы
 
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