За 9 часов украинцы собрали более 100 миллионов на "БТР Притулы"

03.11.2022 10:00

В среду, 2 ноября, украинский ведущий, журналист и волонтер Сергей Притула объявил новый сбор на бронированную технику для украинских военных. За 9 часов удалось собрать более 100 миллионов гривен. Об этом сообщил Притула в своем Telegram.

Задача — собрать деньги на закупку 50 британских бронетранспортеров Spartan. Уже зарезервировано 25 единиц этой техники. Планировалось, что сбор продлится со 2 по 8 ноября.