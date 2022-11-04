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Украину посетили послы при НАТО 10 государств-членов Альянса
Украину 3 ноября посетили послы при НАТО 10 государств-членов Североатлантического альянса. О визите, который публично не раскрывался, стало известно из сообщения офиса вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.
Делегацию послов составили представители Албании, Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Северной Македонии, Румынии и Чехии. В рамках визита группа посетила Бучу и Гостомель.
Во время встречи со Стефанишиной стороны обсудили первоочередные потребности и заявку Украины на членство в НАТО. Речь шла также о планировании помощи Украине через Комплексный пакет помощи, а также его финансирование через Трастовый фонд НАТО. Отдельно остановились и на гарантиях безопасности для Украины в рамках Киевского договора о безопасности.
Теги: Украина, визит, НАТО, посол
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