Укрэнерго ограничило электроснабжение в 10 областях

04.11.2022 10:00

В пятницу, 4 ноября, Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения на Днепропетровщине, Кировоградщине, Запорожье, Сумщине, Харьковщине и Полтавщине, а также Киеве, Киевщине, Черниговщине, Черкасчине и Житомирщине. Об этом сообщает Укрэнерго в Facebook.

Отмечается, в частности, что с 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений (ГПО) действуют в:

- Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях,

- Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

С 07:00 до 22:00 графики почасовых отключений (ГПО) действуют в:

- Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.