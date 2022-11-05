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Названы семь областей, которые сегодня частично останутся без света
05.11.2022 11:00
В "Укрэнерго" назвали семь областей, которых сегодня коснется ограничение потребления электроэнергии. Такие меры необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы, а также избежать повторных аварий. Об этом сообщается на Facebook-странице "Укрэнерго".
Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения в формате ГПО для потребителей в таких регионах: город Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Сумская, Харьковская и Полтавская области.
Теги: ограничение, область, электроснабжение
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