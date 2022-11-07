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Плановые и аварийные отключения света сегодня будут в 7 областях

07.11.2022 10:00
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Плановые и аварийные отключения света сегодня будут в 7 областях

НЭК "Укрэнерго" предупредила о плановых и аварийных отключениях 7 ноября с 6:00 до конца суток в 7 областях, а также Киеве, аварийные отключения возможны и в других регионах. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Отключения коснутся самого Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областей.
Также будут действовать и экстренные аварийные отключения в отдельных областях. Их будут вводить облэнерго в случае, если дефицит будет больше, чем заложено в графики. В случае введения аварийных отключений электроэнергия может исчезать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше.



Теги: ограничение, область, электроснабжение
 
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