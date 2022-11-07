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В ГУР МО назвали количество оставшихся у РФ "Искандеров"

07.11.2022 13:00
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В ГУР МО назвали количество оставшихся у РФ "Искандеров"

Для ударов по украинской гражданской инфраструктуре Россия использовала около 80 процентов своих современных ракет. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.
С начала полномасштабного вторжения российская армия из-за постоянных обстрелов украинских городов серьезно истощила свои запасы ракетных вооружений. На сегодняшний день ВС РФ использовали уже около 80% своих современных ракет. В частности, "Искандеров" на вооружении оккупантов осталось лишь 120 единиц.
По данным ГУР МО Украины, в планах Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и отправить их воздухом в Крым и морем в российские порты на Каспийском море.
"Мы знаем, что договоренности уже достигнуты", – заявил Скибицкий.



Теги: Россия, ракеты, ГУР
 
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