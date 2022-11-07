В Украину прибыли первые ЗРК NASAMS и Aspide

07.11.2022 15:00

В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide. Об этом сообщил Министр обороны Алексей Резников в Twitter.

"Смотрите, кто приехал! Зенитно-ракетные комплексы NASAMS и "Аспид" прибыли в Украину. Это оружие значительно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать атакующие нас вражеские цели. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США", - отметил он.