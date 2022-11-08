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"Укрэнерго" ввело плановые отключения света в 7 областях

08.11.2022 10:00
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"Укрэнерго" ввело плановые отключения света в 7 областях

Сегодня, 8 ноября, в течение суток в Украине будут применены плановые графики отключений электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Также в компании добавили, что аварийных отключений электроэнергии в Украине пока что не планируются.



Теги: ограничение, область, электроснабжение
 
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