"Укрэнерго" ввело плановые отключения света в 7 областях

08.11.2022 10:00

Сегодня, 8 ноября, в течение суток в Украине будут применены плановые графики отключений электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Также в компании добавили, что аварийных отключений электроэнергии в Украине пока что не планируются.