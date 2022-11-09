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Сегодня графики почасовых плановых отключений будут действовать по всей Украине
09.11.2022 10:00
9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Максимум стабилизационных ограничений Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.
Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.
Теги: ограничение, область, электроснабжение
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