Сегодня графики почасовых плановых отключений будут действовать по всей Украине

09.11.2022 10:00

9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Максимум стабилизационных ограничений Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.