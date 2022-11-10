В Киеве открыли Центр помощи спасенным

10.11.2022 11:00

Супруга Президента Елена Зеленская в Киеве приняла участие в открытии Центра помощи спасенным, где выехавшие из зоны активных боевых действий и временно оккупированных территорий люди могут получить комплексную социально-психологическую поддержку. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

«Помощь должен получить абсолютно каждый. И эта помощь должна быть централизованной и бесперебойной, доступной и человечной. Именно такой, которую оказывают пострадавшим центры помощи», – отметила первая леди, при поддержке которой реализуется проект.

Обратиться в центр могут все, кому необходима помощь и консультация. В столице он расположен по ул. Райдужная, 6А.

Центры помощи спасенным – это государственные учреждения, созданные по инициативе Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, при содействии правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики и при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и местных органов власти.