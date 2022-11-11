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В Херсоне партизаны установили флаг Украины перед зданием ОГА

11.11.2022 12:00
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В Херсоне партизаны установили флаг Украины перед зданием ОГА

Украинские ТГ-каналы сообщают, что на пьедестале памятника Героям Небесной Сотни на центральной площади города Херсона перед зданием ОГА партизаны под утро установили Государственный флаг Украины.
"Символический акт сопротивления", - отмечают в соцсети.



Теги: Украина, Херсон, флаг, партизаны
 
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