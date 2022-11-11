Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Киеве презентовали проект возрождения Мариуполя "Mariupol: Reborn"

11.11.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Киеве презентовали проект возрождения Мариуполя "Mariupol: Reborn"

Проект возрождения Мариуполя "Mariupol: Reborn" стартовал в четверг, 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний Метинвест.
Цель проекта - создать план восстановления города. Ожидается, что к его реализации присоединятся международные финансовые организации (Всемирный банк, ЕБРР), украинские власти и представители крупного бизнеса – компании SCM и Метинвест Рината Ахметова. Интерес также подтвердили мэры ряда европейских городов.
Реализация "Mariupol: Reborn" обещает стать самым масштабным проектом в Европе со времен Второй мировой войны.
"Наши герои держали оборону города, Азовстали, 86 суток. Сегодня уже освобождаются наши города, села. Скоро так будет и с Мариуполем, он будет деблокирован, возвращен в Украину. И мы начнем возрождение города Марии. Мариуполь станет символом возвращения мира в Европу", - прокомментировал старт проекта мэр Мариуполя Вадим Бойченко.



Теги: Мариуполь, проект, презентация, восстановление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх