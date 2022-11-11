В Киеве презентовали проект возрождения Мариуполя "Mariupol: Reborn"

11.11.2022 13:00

Проект возрождения Мариуполя "Mariupol: Reborn" стартовал в четверг, 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний Метинвест.

Цель проекта - создать план восстановления города. Ожидается, что к его реализации присоединятся международные финансовые организации (Всемирный банк, ЕБРР), украинские власти и представители крупного бизнеса – компании SCM и Метинвест Рината Ахметова. Интерес также подтвердили мэры ряда европейских городов.

Реализация "Mariupol: Reborn" обещает стать самым масштабным проектом в Европе со времен Второй мировой войны.

"Наши герои держали оборону города, Азовстали, 86 суток. Сегодня уже освобождаются наши города, села. Скоро так будет и с Мариуполем, он будет деблокирован, возвращен в Украину. И мы начнем возрождение города Марии. Мариуполь станет символом возвращения мира в Европу", - прокомментировал старт проекта мэр Мариуполя Вадим Бойченко.