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Оккупанты выбрали новую "столицу Херсонщины"
12.11.2022 13:00
После освобождения Херсона украинскими войсками новой временной "столицей" оккупированной части Херсонской области Россия назвала Геническ. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Геническ был выбран временной столицей Херсонской области.
Как заявил так называемый "представитель" оккупационной "администрации региона", именно в Геническе находятся основные органы власти.
Теги: Херсонская область, столица, оккупация
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