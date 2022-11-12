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В Укрэнерго предупредили об отключении электричества в восьми областях

12.11.2022 10:00
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В Укрэнерго предупредили об отключении электричества в восьми областях

В субботу, 12 ноября, будут действовать плановые отключения электроснабжения с 00:00 до 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. Об этом сообщает Укрэнерго.
В других областях Украины отключения не прогнозируются.
Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев было светло. Но напоминают, чтобы граждане бережно относились к потреблению электроэнергии.



Теги: ограничение, область, электроснабжение
 
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