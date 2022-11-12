В Запорожской ОВА рассказали о ситуации на КПВВ в Васильевке

12.11.2022 15:00

Из временно захваченных российскими войсками территорий Украины через Васильевку Запорожской области за сутки выехали 227 человек. Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 227 человек, из них 52 - дети", - говорится в сообщении.