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Укрэнерго опубликовало график плановых отключений света на 13 ноября
13.11.2022 11:00
В течение суток 13 ноября будут задействованы плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. Об этом сообщает Укрэнерго.
В других областях Украины отключения не прогнозируются.
Теги: ограничение, область, электроснабжение
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