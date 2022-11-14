- Ряд СМИ лишены аккредитации за репортажи из Херсона17:00
- Зеленский посетил освобожденный Херсон13:00
- Укрэнерго сообщило о плановых отключениях на 14 ноября11:00
- Украинцы за сутки приобрели уже 1000 символических билетов к победе10:00
- Укрзализныця запустила акцию "Билет к победе"15:00
- Укрэнерго опубликовало график плановых отключений света на 13 ноября11:00
- В Запорожской ОВА рассказали о ситуации на КПВВ в Васильевке15:00
- Оккупанты выбрали новую "столицу Херсонщины"13:00
- В Укрэнерго предупредили об отключении электричества в восьми областях10:00
- В Киеве презентовали проект возрождения Мариуполя "Mariupol: Reborn"13:00
Ряд СМИ лишены аккредитации за репортажи из Херсона
Власти Украины лишили аккредитации журналистов CNN и SkyNews за их репортажи из Херсона. Об этом сообщает издание "Детектор Медиа".
Отмечается, что в Генштабе ВСУ ранее заявили об отзыве аккредитации у представителей некоторых СМИ, которые "осуществляли информационную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий" и без согласования с украинскими военными.
"Такие действия являются грубым нарушением требований приказа Главнокомандующего Вооруженных сил Украины №73 от 03.03.2022, а также соответствующих распоряжений военного командования", - отметили в Генштабе.
Руководство ВСУ не уточнило, у каких именно журналистов была отозвана аккредитация. Однако, по данным издания "Детектор медиа", разрешений на работу лишились как минимум шестеро журналистов, в том числе CNN и Sky News. Кроме них, из Херсона делали сюжеты корреспонденты украинских телеканалов "Суспільне", Hromadske и "Рада".
Теги: Херсон, СМИ, запрет, аккредитация
- В Украине запретят покупать молоко у частных домохозяйств - СМИ
- «1 погибший 13 раненых»: Гиркин рассекретил потери ОРЛО
- В Луганске запретили пользоваться электрообогревателями
- В "ДНР" будут учить искусству лжи
- На Донеччині члени обласної організації Національної спілки журналістів України обрали нове керівництво
- Танкист оккупантов, участвовавший в захвате Мариуполя, получил 12 лет тюрьмы12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Луганске прогремели взрывы08:00
- Путин поручил демобилизовать студентов "ДНР" и "ЛНР"17:00
- Зеленский поблагодарил ВСУ за стойкость на Донбассе10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Краматорске отменяется бесплатный проезд в общественном транспорте17:00
- Между Славянском и Константиновкой запустили новые автобусные рейсы11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Мариуполе заработал телеканал оккупантов17:00
- Ряд СМИ лишены аккредитации за репортажи из Херсона17:00
- Шахтер не смог одолеть Зарю в матче с 2 отмененными голами (ВИДЕО)15:00
- Зеленский посетил освобожденный Херсон13:00
- Танкист оккупантов, участвовавший в захвате Мариуполя, получил 12 лет тюрьмы12:00
- Укрэнерго сообщило о плановых отключениях на 14 ноября11:00
- Украинцы за сутки приобрели уже 1000 символических билетов к победе10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Луганске прогремели взрывы08:00
- Путин поручил демобилизовать студентов "ДНР" и "ЛНР"17:00
- Укрзализныця запустила акцию "Билет к победе"15:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- В Запорожской ОВА рассказали о ситуации на КПВВ в Васильевке
- Путин поручил демобилизовать студентов "ДНР" и "ЛНР"
- Между Славянском и Константиновкой запустили новые автобусные рейсы
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Краматорске отменяется бесплатный проезд в общественном транспорте
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированном Луганске прогремели взрывы
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Зеленский поблагодарил ВСУ за стойкость на Донбассе
- Танкист оккупантов, участвовавший в захвате Мариуполя, получил 12 лет тюрьмы