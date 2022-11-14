Ряд СМИ лишены аккредитации за репортажи из Херсона

14.11.2022 17:00

Власти Украины лишили аккредитации журналистов CNN и SkyNews за их репортажи из Херсона. Об этом сообщает издание "Детектор Медиа".

Отмечается, что в Генштабе ВСУ ранее заявили об отзыве аккредитации у представителей некоторых СМИ, которые "осуществляли информационную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий" и без согласования с украинскими военными.

"Такие действия являются грубым нарушением требований приказа Главнокомандующего Вооруженных сил Украины №73 от 03.03.2022, а также соответствующих распоряжений военного командования", - отметили в Генштабе.

Руководство ВСУ не уточнило, у каких именно журналистов была отозвана аккредитация. Однако, по данным издания "Детектор медиа", разрешений на работу лишились как минимум шестеро журналистов, в том числе CNN и Sky News. Кроме них, из Херсона делали сюжеты корреспонденты украинских телеканалов "Суспільне", Hromadske и "Рада".