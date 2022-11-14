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Ряд СМИ лишены аккредитации за репортажи из Херсона

14.11.2022 17:00
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Ряд СМИ лишены аккредитации за репортажи из Херсона

Власти Украины лишили аккредитации журналистов CNN и SkyNews за их репортажи из Херсона. Об этом сообщает издание "Детектор Медиа".
Отмечается, что в Генштабе ВСУ ранее заявили об отзыве аккредитации у представителей некоторых СМИ, которые "осуществляли информационную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий" и без согласования с украинскими военными.
"Такие действия являются грубым нарушением требований приказа Главнокомандующего Вооруженных сил Украины №73 от 03.03.2022, а также соответствующих распоряжений военного командования", - отметили в Генштабе.
Руководство ВСУ не уточнило, у каких именно журналистов была отозвана аккредитация. Однако, по данным издания "Детектор медиа", разрешений на работу лишились как минимум шестеро журналистов, в том числе CNN и Sky News. Кроме них, из Херсона делали сюжеты корреспонденты украинских телеканалов "Суспільне", Hromadske и "Рада".



Теги: Херсон, СМИ, запрет, аккредитация
 
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