Украинцы за сутки приобрели уже 1000 символических билетов к победе

14.11.2022 10:00

Украинцы активно приобщились к проекту "Укрзализныци" "Билет к победе" и уже купили тысячу благотворительных символических железнодорожных билетов. Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграмме.

"Всего за несколько часов 1000 ж/д билетов продано в Симферополь, Донецк, Луганск, Мариуполь и Херсон... Билет можно хранить как символ веры в то, что вся Украина будет освобождена. А воспользоваться – сразу после деоккупации", - отметил он.