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Укрэнерго сообщило о плановых отключениях на 14 ноября
14.11.2022 11:00
В понедельник, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
В других областях отключения пока не прогнозируются.
Теги: ограничение, область, электроснабжение
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