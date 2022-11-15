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В Мелитополе взорвали пособника оккупантов Трухина

15.11.2022 12:00
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В Мелитополе взорвали пособника оккупантов Трухина

В результате сегодняшнего взрыва в Мелитополе ранен один из братьев-коллаборантов Трухиных. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Взрыв в Мелитополе - громкое завершение карьеры пособника оккупантов Дмитрия Трухина, прямо возле подъезда дома. В крайне тяжелом состоянии коллаборант доставлен в больницу", - отмечает он.



Теги: Мелитополь, взрыв, коллаборационизм
 
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