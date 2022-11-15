В Мелитополе взорвали пособника оккупантов Трухина

15.11.2022 12:00

В результате сегодняшнего взрыва в Мелитополе ранен один из братьев-коллаборантов Трухиных. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Взрыв в Мелитополе - громкое завершение карьеры пособника оккупантов Дмитрия Трухина, прямо возле подъезда дома. В крайне тяжелом состоянии коллаборант доставлен в больницу", - отмечает он.