- В результате ракетных ударов РФ 10 миллионов украинцев остались без электричества08:00
- В Мелитополе взорвали пособника оккупантов Трухина12:00
- Зеленский представил G20 "украинскую формулу мира"10:00
- Ряд СМИ лишены аккредитации за репортажи из Херсона17:00
- Зеленский посетил освобожденный Херсон13:00
- Укрэнерго сообщило о плановых отключениях на 14 ноября11:00
- Украинцы за сутки приобрели уже 1000 символических билетов к победе10:00
- Укрзализныця запустила акцию "Билет к победе"15:00
- Укрэнерго опубликовало график плановых отключений света на 13 ноября11:00
- В Запорожской ОВА рассказали о ситуации на КПВВ в Васильевке15:00
В результате ракетных ударов РФ 10 миллионов украинцев остались без электричества
Вследствие массированной ракетной атаки рф по Украине 10 млн граждан остались без электроснабжения, несколько атомных блоков на двух АЭС отключены. Об этом заявил в видеообращении Президент Владимир Зеленский.
"Во многих городах и районах нашей страны вновь аварийные отключения электричества. Около 10 млн украинцев без света. Больше всего по состоянию на данную минуту на Харьковщине, Житомирщине, Киевщине, Львовщине. Львов и некоторые другие города приостанавливали теплоснабжение. По всей стране проблемы со связью и интернетом. Вследствие ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях. Это просчитанные последствия, и враг точно знал что делает", - подчеркнул глава государства.
По его словам, это ответ россии "для Индонезии, Индии, Китая и всех других стран, которые говорили, что войну надо заканчивать".
"россия говорит миру, что хочет продолжать. Ответ теперь – за миром", - подчеркнул Президент.
По информации Воздушных сил ВСУ, во время массированной ракетной атаки россия выпустила по территории Украины более 90 крылатых ракет. Противовоздушная оборона Украины сбила 73 из них и уничтожила 10 из 10 дронов-камикадзе "Shahed-136/131" и один ударный БПЛА «Орион».
Теги: отключение, электроснабжение, ракетный удар, Зеленский
- В ДТЭК опровергли слухи об отключении электроснабжения Донецкой области
- Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине
- ДТЭК частично отключил электроснабжение КП «Вода Донбасса»
- С 8 по 10 октября вся "ЛНР" останется без электроэнергии
- ДТЭК предупредила о временных отключениях электричества на Донетчине
- На Донетчине ввели веерные отключения электроэнергии
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Завтра в славянском ресторане "Золотое кольцо" откроется социальная столовая17:00
- Путин присвоил "почетные звания" Мариуполю, Горловке и Луганску16:00
- Волонтеры эвакуировали из Бахмута 27 котов15:00
- На Луганщине СБУ задержала двух пособниц агрессора13:00
- На Донетчине возобновили работу еще 10 отделений Укрпочты11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Российские оккупанты хотят "эвакуировать" жителей трех городов Луганщины08:00
- Танкист оккупантов, участвовавший в захвате Мариуполя, получил 12 лет тюрьмы12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В РФ заявили о подрыве нефтебазы в Орловской области10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В результате ракетных ударов РФ 10 миллионов украинцев остались без электричества08:00
- Завтра в славянском ресторане "Золотое кольцо" откроется социальная столовая17:00
- Путин присвоил "почетные звания" Мариуполю, Горловке и Луганску16:00
- Волонтеры эвакуировали из Бахмута 27 котов15:00
- На Луганщине СБУ задержала двух пособниц агрессора13:00
- В Мелитополе взорвали пособника оккупантов Трухина12:00
- На Донетчине возобновили работу еще 10 отделений Укрпочты11:00
- Зеленский представил G20 "украинскую формулу мира"10:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Путин поручил демобилизовать студентов "ДНР" и "ЛНР"
- В оккупированном Луганске прогремели взрывы
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Путин присвоил "почетные звания" Мариуполю, Горловке и Луганску
- Российские оккупанты хотят "эвакуировать" жителей трех городов Луганщины
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Волонтеры эвакуировали из Бахмута 27 котов
- Зеленский поблагодарил ВСУ за стойкость на Донбассе
- Танкист оккупантов, участвовавший в захвате Мариуполя, получил 12 лет тюрьмы