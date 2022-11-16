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В результате ракетных ударов РФ 10 миллионов украинцев остались без электричества

16.11.2022 08:00
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В результате ракетных ударов РФ 10 миллионов украинцев остались без электричества

Вследствие массированной ракетной атаки рф по Украине 10 млн граждан остались без электроснабжения, несколько атомных блоков на двух АЭС отключены. Об этом заявил в видеообращении Президент Владимир Зеленский.
"Во многих городах и районах нашей страны вновь аварийные отключения электричества. Около 10 млн украинцев без света. Больше всего по состоянию на данную минуту на Харьковщине, Житомирщине, Киевщине, Львовщине. Львов и некоторые другие города приостанавливали теплоснабжение. По всей стране проблемы со связью и интернетом. Вследствие ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях. Это просчитанные последствия, и враг точно знал что делает", - подчеркнул глава государства.
По его словам, это ответ россии "для Индонезии, Индии, Китая и всех других стран, которые говорили, что войну надо заканчивать".
"россия говорит миру, что хочет продолжать. Ответ теперь – за миром", - подчеркнул Президент.
По информации Воздушных сил ВСУ, во время массированной ракетной атаки россия выпустила по территории Украины более 90 крылатых ракет. Противовоздушная оборона Украины сбила 73 из них и уничтожила 10 из 10 дронов-камикадзе "Shahed-136/131" и один ударный БПЛА «Орион».

http://www.youtube.com/watch?v=64yKLTtVepQ

Теги: отключение, электроснабжение, ракетный удар, Зеленский
 
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