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Россияне обстреляли ракетами Киев, Днепр и Одессу
17.11.2022 11:00
Утром 17 ноября Россия снова нанесла очередной ракетный удар по Украине. Под обстрелом оказался ряд украинских областей.
На Киевщине силы противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и четыре БПЛА “Shahed”.
Между тем, в Одесской области и в городе Днепр ракеты попали в объекты инфраструктуры. В Днепре также есть пострадавшие.
Теги: Россия, Киев, Одесса, Днепр, ракетный удар
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