Россияне обстреляли ракетами Киев, Днепр и Одессу

17.11.2022 11:00

Утром 17 ноября Россия снова нанесла очередной ракетный удар по Украине. Под обстрелом оказался ряд украинских областей.

На Киевщине силы противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и четыре БПЛА “Shahed”.

Между тем, в Одесской области и в городе Днепр ракеты попали в объекты инфраструктуры. В Днепре также есть пострадавшие.