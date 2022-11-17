Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В ОП рассказали о последствиях удара россиян по Днепру

17.11.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОП рассказали о последствиях удара россиян по Днепру

В результате сегодняшнего ракетного удара российских оккупантов по городу Днепр, c ранениями госпитализированы 14 человек, среди них – ребенок. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Также получили повреждения несколько жилых домов.



Теги: последствия, Днепр, ракетный удар
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх