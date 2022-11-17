В ОП рассказали о последствиях удара россиян по Днепру

17.11.2022 13:00

В результате сегодняшнего ракетного удара российских оккупантов по городу Днепр, c ранениями госпитализированы 14 человек, среди них – ребенок. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Также получили повреждения несколько жилых домов.