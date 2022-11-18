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Сегодня Укрэнерго применяет плановые отключения света
18.11.2022 10:00
Сегодня, 18 ноября, по всей Украине на протяжении всего дня применяются графики почасовых отключений. Могут также быть введены дополнительные аварийные отключения. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
"Энергетики вынуждены применять ограничения. Это необходимая мера для сохранения устойчивости энергосистемы после шестой крупной ракетной атаки россиян на энергетические объекты", - говорится в сообщении.
Теги: Украина, ограничение, электроснабжение
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