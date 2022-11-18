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В Киев прибыл исполнительный вице-президент Еврокомиссии

18.11.2022 12:00
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В Киев прибыл исполнительный вице-президент Еврокомиссии

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в пятницу, 18 ноября, прибыл с визитом в Киев. Об этом он сообщил в Твиттер.
"Прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку ЕС Украины, сосредоточиться на чрезвычайной финансовой поддержке и наших планах на 2023 год", - отметил он.
По словам Домбровскиса, также он обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем конкретные шаги по более тесной экономической интеграции между ЕС и Украиной.



Теги: Киев, визит, Еврокомиссия, вице-президент
 
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