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Британский премьер Сунак неожиданно приехал в Украину

19.11.2022 18:00
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Британский премьер Сунак неожиданно приехал в Украину

В Украину прибыл с необъявленным визитом премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил президент Владимир Зеленский, который встретил высокого гостя в Киеве.
Это первый визит нового главы британского правительства в столицу Украины.
"С первых дней войны Украина и Великобритания были сильными союзниками. В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и достигнем желаемых результатов", – заявил Зеленский.
В свою очередь британский прнмьер пообещал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 50 млн фунтов стерлингов, который включит системы противовоздушной обороны.
"Мы будем продолжать предоставлять помощь, пока вы оказываете давление на российские войска, пока ваши объекты инфраструктуры, ваши дома уничтожаются" – отметил Сунак.



Теги: Киев, визит, Зеленский, Сунак
 
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