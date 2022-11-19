"Укрэнерго" не планирует аварийных отключений света в субботу

19.11.2022 10:00

19 ноября во всех регионах Украины будут действовать только плановые отключения электроэнергии с 0:00 до 2:00 и с 8:00 до 24:00, сообщает "Укрэнерго".

Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.