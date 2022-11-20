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В ОП перечислили оружие, необходимое Украине для победы

20.11.2022 17:00
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В ОП перечислили оружие, необходимое Украине для победы

Советник главы ОП и переговорщик с Россией Михаил Подоляк в интервью France 24 рассказал, какое оружие нужно Украине для победы в войне.
"Украинская власть призывает к увеличению поставок западного оружия, что очень важно зимой. Украине нужно еще 150-200 танков, около 300 единиц бронетехники, 100 артиллерийских систем, 50-70 ракетных систем залпового огня, а также 10-15 противоракетных систем, чтобы закрыть небо", - заявил он в интервью France 24.
Подоляк также упомянул американские ракеты ATACMS с дальностью действия 300 км. По его мнению, такие ракеты приблизили бы конец войны, позволив Украине уничтожить крупные военные склады, расположенные в глубине оккупированных территорий.
Он заверил, что "Украине не нужно было бы атаковать военные цели внутри России".



Теги: победа, вооружение, ВСУ, Запад
 
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