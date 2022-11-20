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В "Укрэнерго" сообщили о планах отключений в воскресенье

20.11.2022 10:00
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В "Укрэнерго" сообщили о планах отключений в воскресенье

В воскресенье, 20 ноября, во всех регионах Украины с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
"Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются. Уже сегодня нам удалось несколько смягчить ограничения потребления.
Мы продолжаем работать, чтобы вернуть свет украинцам, который пытаются забрать рашисты, атакуя ракетами наши энергообъекты", - говорится в сообщении.



Теги: Украина, отключение, электроснабжение, план
 
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