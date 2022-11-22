Плановые отключения света во вторник будут применены во всех регионах

22.11.2022 10:00

В течение суток 22 ноября во всех регионах Украины будут применены плановые отключения, сообщает Укрэнерго.

В компании напоминают, что графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке.