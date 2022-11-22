Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Плановые отключения света во вторник будут применены во всех регионах

22.11.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Плановые отключения света во вторник будут применены во всех регионах

В течение суток 22 ноября во всех регионах Украины будут применены плановые отключения, сообщает Укрэнерго.
В компании напоминают, что графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке.



Теги: Украина, ограничение, электроснабжение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх