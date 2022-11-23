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Дипломаты 20 стран приехали в освобожденый Херсон

23.11.2022 08:00
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Дипломаты 20 стран приехали в освобожденый Херсон

В освобожденную от российских оккупантов Херсонскую область приехали представители 20 стран - Польши, Франции, Грузии, Испании, Кипра, Швеции, Дании, Индии и других государств. Иностранные дипломаты имели возможность воочию увидеть последствия военных преступлений России. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"Благодарю, что вы в таких сложных и опасных условиях прибыли сегодня сюда, чтобы помочь нам, услышать нас и рассказать об этом в своих странах. Враг отходил и пытался разрушить все, до чего мог добраться. В первую очередь вопрос касался объектов критической инфраструктуры. Они разрушили мосты, электроэнергетическую инфраструктуру, а это автоматически влечет обеспечение города водой, канализацией, теплом. Они забрали всю коммунальную технику, компьютеры", - отметил он.



Теги: визит, Херсон, освобождение, дипломат
 
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