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Зеленский объявил о разворачивании в Украине "Пунктов несокрушимости"
В Украине подготовлено уже более 4 тысяч "Пунктов несокрушимости", работа которых будет активироваться во время длительного отсутствия электроэнергии в случае новых массированных российских ударов по инфраструктуре. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
"Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей - "Пункты несокрушимости". По итогам этого дня, подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано – еще больше.
Если снова произойдут массированные российские удары и если будет понимание, что за часы поставки электричества не восстановить, то активируется работа "Пунктов несокрушимости".
Там все базовые услуги: это электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно бесплатно и круглосуточно", - отметил Зеленский.
Пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и т.д. С интерактивной картой таких пунктов по всей стране можно ознакомиться на специальном сайте.
Теги: электроэнергия, поддержка, заявление, Зеленский
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