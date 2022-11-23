Зеленский объявил о разворачивании в Украине "Пунктов несокрушимости"

23.11.2022 10:00

В Украине подготовлено уже более 4 тысяч "Пунктов несокрушимости", работа которых будет активироваться во время длительного отсутствия электроэнергии в случае новых массированных российских ударов по инфраструктуре. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей - "Пункты несокрушимости". По итогам этого дня, подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано – еще больше.

Если снова произойдут массированные российские удары и если будет понимание, что за часы поставки электричества не восстановить, то активируется работа "Пунктов несокрушимости".

Там все базовые услуги: это электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно бесплатно и круглосуточно", - отметил Зеленский.

Пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и т.д. С интерактивной картой таких пунктов по всей стране можно ознакомиться на специальном сайте.





